الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأكد المتحدث الرسمي ببرنامج " جودة الحياة " مزروع المزروع أن البرنامج يعمل على إقامة مؤتمر سنوي لجودة الحياة لبناء مؤشر إستراتيجي معتمد من الأمم المتحدة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أمس الاثنين، وقدم فيه المزروع إضاءات كاشفة عن برنامج جودة الحياة وعلاقته ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.واستعرض المزروع خلال اللقاء مجالات الحياة الحيوية، موضحاً أن قطاع الترويح والترفيه متاح للجميع من المواطنين والمقيمين، وأن البرنامج يشرف على (119) مبادرة تصبّ في هذا القطاع، منها مبادرات ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية .وقال المزروع: " إن هناك ( 13) برنامجا للحراك التفاعلي بالمملكة يستهدف تغيير نمط الحياة وتطويرها، حيث تعتمد البرامج على طريقة التمويل وتتقاطع مع الجهات الأخرى وتصب هذه المبادرات في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز جملة من الفعاليات والبرامج منها: محور تنويع الترفيه ووصل إلى 377 فعالية متنوعة، وارتفاع مؤشر صرف الأسر على الترفيه ، أما العلامات التجارية المشاركة فقد تجاوزت 60% مما هو موجود في السوق السعودي، وبلغ عدد المطاعم الموجودة أكثر 43000 مطعم .وأوضح المتحدث الرسمي ببرنامج " جودة الحياة " أن هناك أهدافا متعددة للبرنامج منها: إثراء المحور المحلي، وبناء مدن إعلامية، والعناية بالأفلام .// انتهى //16:36ت م0210