الأفلاج 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسقدمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية خلال الفصل الأول لهذا العام، العديد من البرامج الصحية استفاد منها نحو 10 آلاف طالب وطالبة في جميع مدارس المحافظة .وشملت البرامج؛ خفض معدلات السمنة والفحص الاستكشافي، وفحص اللياقة البدنية، و"مدارس بلا عدوى"، و"أمشي لصحتي" ومشروع "سلامة الأطفال" و"المدارس الصحية" و"الإسعافات الأولية لمنقذي الحياة ".وتفاعلت الإدارة مع الأسابيع والأيام العالمية الصحية، حيث نفذت العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للمرشدين الصحيين بالمدارس، والبرامج التثقيفية لتوعية طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها بالطرق الوقائية من الأمراض لرفع المستوى الثقافي في المجتمع المدرسي .// انتهى //16:45ت م0214