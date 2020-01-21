أبها 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسكرم معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، أطباء وطبيبات الامتياز الفائزين بجوائز اليوم العلمي الـ 13 بكلية طب الأسنان، بحضور عميد الكلية الدكتور إبراهيم الشهراني، ورئيس لجنة أطباء وطبيبات الامتياز بالكلية الدكتور ناصر الأحمري، وذلك في مقر إدارة المدينة الجامعية بأبها "قريقر".وشمل التكريم أطباء وطبيبات الامتياز الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى في الشطرين للطلاب والطالبات، وفقًا لتقييم اللجنة العلمية للأبحاث بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الأبحاث.ويأتي التكريم بعد مشاركة الفائزين في اليوم العلمي الذي تم عقده أمس، بمقر كلية طب الأسنان في شطري الطلاب والطالبات، بمشاركة محكمين متخصصين في المجال.وأوضح رئيس لجنة أطباء وطبيبات الامتياز بكلية طب الأسنان الدكتور ناصر الأحمري، أن عدد المشاركين في منافسات اليوم العلمي الـ 13 بالكلية بلغ 115 طبيبَ وطبيبة امتياز، بمجمل 43 بحثًا علميًّا تم تقديمها بإشراف 43 عضو هيئة تدريس.وقدم المحكمون في ختام فعاليات يوم الكلية العلمي محاضرة علمية تناولت خطوات وآليات التحضير للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وذلك لتحفيز أطباء وطبيبات الامتياز على مواصلة مسيرتهم العلمية وتقدمهم البحثي.// انتهى //16:46ت م0215