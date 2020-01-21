الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسينظم نادي الرياض الأدبي مساء غد الأربعاء منتدى الشباب الإبداعي ندوة بعنوان " تجارب شبابية إبداعية " ضمن سلسلة التجارب الشبابية التي يقدمها المنتدى بفعالياته وبرامجه الكثيرة والمتعددة التي تجاوزت 300 فعالية منذ انطلاقه قبل عدة سنوات .ويشارك في الندوة التي تقام في مقر النادي بحي الملز المؤلف فيصل خلف، ومديرة المشاريع لولوة المسفر، وصانع المحتوى فيصل الأحمري، وتديرها حنان القعود .وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود أن الأمسية تأتي ضمن أنشطة منتدى الشباب الإبداعي توثيقا ونقلا لتجارب الشباب في مجالات إبداعية متنوعة، تنقل خبراتهم و تجاربهم في جو حواري يسهم في تكوين نظرة عامة لأعمالهم، وتثقيف أعضاء المنتدى من شباب و شابات الوطن .// انتهى //16:47ت م0216