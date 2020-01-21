ثقافي / أدبي الرياض يستعرض تجارب شبابية إبداعية
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
ينظم نادي الرياض الأدبي مساء غد الأربعاء منتدى الشباب الإبداعي ندوة بعنوان " تجارب شبابية إبداعية " ضمن سلسلة التجارب الشبابية التي يقدمها المنتدى بفعالياته وبرامجه الكثيرة والمتعددة التي تجاوزت 300 فعالية منذ انطلاقه قبل عدة سنوات .
ويشارك في الندوة التي تقام في مقر النادي بحي الملز المؤلف فيصل خلف، ومديرة المشاريع لولوة المسفر، وصانع المحتوى فيصل الأحمري، وتديرها حنان القعود .
وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود أن الأمسية تأتي ضمن أنشطة منتدى الشباب الإبداعي توثيقا ونقلا لتجارب الشباب في مجالات إبداعية متنوعة، تنقل خبراتهم و تجاربهم في جو حواري يسهم في تكوين نظرة عامة لأعمالهم، وتثقيف أعضاء المنتدى من شباب و شابات الوطن .
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