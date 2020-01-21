بانكوك 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسيتواجه منتخب أستراليا مع كوريا الجنوبية غدا على استاد ثاماسات ، ضمن دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط ، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1 - 0 بعد التمديد، فيما تصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما تغلب على الصين 1 - 0 وعلى إيران 2 - 1 وعلى أوزبكستان 2 - 1، وتغلب في ربع النهائي على الأردن 2 - 1.// انتهى //17:41ت م0236