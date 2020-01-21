رياضي / منتخب أستراليا أمام كوريا الجنوبية غدا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
بانكوك 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
يتواجه منتخب أستراليا مع كوريا الجنوبية غدا على استاد ثاماسات ، ضمن دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط ، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1 - 0 بعد التمديد، فيما تصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما تغلب على الصين 1 - 0 وعلى إيران 2 - 1 وعلى أوزبكستان 2 - 1، وتغلب في ربع النهائي على الأردن 2 - 1.
// انتهى //
17:41ت م
0236