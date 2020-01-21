الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسنظمت الجمعية الصيدلية السعودية اليوم اللقاء السنوي الثالث سيفا 2020 (Saudi International Pharmaceutical Science -SIPHA)، الذي يستعرض المستجدات العلمية فيما يخص العلوم الصيدلانية المختلفة والبحوث القائمة ومناقشة المستجدات في مجال العلاجيات والممارسات الصيدلانية المختلفة, بحضور معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور مورق العتيبي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور أحمد الجديع, وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة للقاء "سيفا 2020" الدكتور هزاع الغامدي أن اللقاء العلمي "سيفا" هو امتداد للمؤتمرات السابقة التي أقامتها الجمعية الصيدلية السعودية والتي تهدف إلى إثراء المحتوى العلمي للصيادلة وتطوير وتعزيز المعلومات العلمية لديهم، مشيراً إلى أن اللقاء يتضمن عدة أنشطة, حيث أقيم معرض لبرامج الزمالة الصيدلانية يشارك بها أكثر من 47 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى مشاركة جمعيات صيدلية من دولة الكويت وسلطنة عمان و مملكة البحرين.وأضاف أنه يقام على هامش اللقاء مسابقة طلابية للمهارات الإكلينيكية شارك بها أكثر من 22 جامعة سعودية و جامعة البحرين وجامعة الكويت، إضافة إلى 7 ورش عمل وخمس جلسات علمية تناقش تخصصات دقيقة.من جانبه بين الدكتور الجديع أن هذه المشاركة الثانية للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية التي تنظم يوم علمي كامل خلال أيام لقاء "سيفا 2020" متخصص في تقديم التطورات والمواضيع الحديثة التي تهم جميع الصيادلة وبالأخص الصيادلة الإكلينيكيين، مضيفا أنه إلى جانب ذلك يوجد ركن خاص بالجمعية داخل المعرض للتعريف بها وبإنجازاتها ورؤيتها المستقبلية ويتيح الفرصة لمن يرغب بالانضمام إليها.// انتهى //17:49ت م0237