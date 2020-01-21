محايل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأنهت أمانة منطقة عسير 28 منحة سامية لشهداء ومصابي الواجب بمحافظة محايل وذلك بعد أن تم تحويل أصحابها لوزارة العدل للإفراغ لهم.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي يتم العمل على إنهاء طلبات المنح الخاصة بشهداء و مصابي الواجب، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص منح سامية لأفراد القوات السعودية الذين شاركوا في حرب عام 1967 في الأردن وسوريا.// انتهى //17:55ت م0238