الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسافتتح معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع اليوم بمقر الجامعة بالرياض "المعرض الوظيفي السنوي التاسع 2020" بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز وكيلة جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير .وأوضح الدكتور آل هيازع أن الجامعة تقيم هذا المعرض للعام التاسع على التوالي وهو فرصة لمشاركة الشركات والمؤسسات وبعض الجهات الحكومية، حيث يشهد المعرض إقبالا كبيرا ، مشيرا إلى أن الجامعة تعطي فرصة لطلابها وللشباب السعودي من خارج الجامعة للاطلاع على فرص العمل عند هذه الجهات كما تتيح للجهات المشاركة استقطاب كفاءات تناسب طبيعة عملها، مؤكدا على أن المعرض قد حقق نتائج إيجابية كبيرة من خلال توفير فرص عمل لطلاب الجامعة و لمن يزور المعرض من الشابات والشباب السعودي.من جانبها ذكرت سمو وكيلة جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير أن الجامعة تسعى بشكل مستمر لعقد شراكات محلية وعالمية كي تكون الجامعة جزء من حركة التطوير في المملكة، كما تحرص على تحفيز الطلاب ودعمهم وخاصة من تخرج منهم، لذا تقيم الجامعة على هذا المعرض لتوفير فرص عمل للطلاب والزوار من خارج الجامعة ، مشيرة إلى أن الجامعة تعد طلابها قبل انطلاقة المعرض ، حيث تقيم ورش ودورات لكيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية إجراء مقابلة شخصية وتساعد الطلاب على اكتشاف مهاراتهم وتحفيزها وتطويرها.يذكر أن المعرض يفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساءا في مقر الجامعة.//انتهى//17:57ت م0239