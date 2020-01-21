الخرطوم 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، السفير الكويتي لدى السودان بسام محمد القبندي.وأكد السفير الكويتي في تصريح صحفي عقب اللقاء: حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وقال: إن اللقاء تناول ترتيبات زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الكويت في القريب العاجل التي سيتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسية.// انتهى //17:57ت م0240