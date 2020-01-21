سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي السفير الكويتي
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
الخرطوم 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، السفير الكويتي لدى السودان بسام محمد القبندي.
وأكد السفير الكويتي في تصريح صحفي عقب اللقاء: حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقال: إن اللقاء تناول ترتيبات زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الكويت في القريب العاجل التي سيتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسية.
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