الأحساء 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسوقعت أمانة الأحساء أمس, مذكرة شراكة وتعاون مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، بحضور أمين الأحساء المهندس عادل الملحم ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الإنسانية عبدالمنعم بن راشد الراشد.وأوضح الملحم، أن المذكرة تتضمن بنود عدة لتعزيز جوانب الشراكة والتعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -.وأضاف الملحم أن المذكرة تتضمن التعاون بين الطرفين في جوانب متعددة من أبرزها الإسهام في إنشاء حديقة نوعية بمواصفات ومعايير فنية وبيئية عالية تعزيزاً لمبادرة أنسنة المدن، دعم ملف الأحساء المبدعة من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية وإقامة المهرجانات والفعاليات لترسيخ مفهوم المحافظة على التراث في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والإسهام في إعادة تشكيل الفن المعماري للمساكن وواجهات البيوت القريبة من سوق الأربعاء الشعبي, وكذلك مدرسة قتيبة بن مسلم، والإسهام في إنشاء مركزين اجتماعيين بمحاذاة سوق الأربعاء على مساحة 2000 متر مربع، المشاركة بتطوير أحد الميادين أو المرافق العامة، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في خدمة المجتمع من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والشبابية والاستفادة من المرافق والإمكانات المتاحة.من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الإنسانية عبدالمنعم بن راشد الراشد أن توقيع المذكرة يأتي ضمن اهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والرغبة في الإسهام بدفع عجلة التنمية والتطوير الخدمي انطلاقًا من مسيرة البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تؤكدها رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لدور أمانة الأحساء في خدمة المجتمع وإرساء أوجه التعاون والشراكة بين كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل وتدعيماً لجهود المؤسسة الانسانية في تحقيق مفهوم الشراكة في العمل الاجتماعي والإنساني التنموي، وكذلك كون الأمانة جهة حكومية تقدم العديد من الخدمات ذات النفع العام وتنفيذ المبادرات والمشاريع الخدمية في الحاضرة.// انتهى //17:59ت م0241