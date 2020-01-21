‏‎عرعر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس‏‎قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة المقدم نواف بن فضل السلطاني ، مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني - رحمه الله -, وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد, حيث كان في استقباله ذوي المتوفى.ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //18:17ت م0246