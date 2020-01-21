بروكسل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس‎‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم ، السيدة / هانا نيومن من مجموعة الخضر - التحالف الأوروبي الحر ، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية للأمن والدفاع.وجرى خلال اللقاء، بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.‎‏‎حضر اللقاء ، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //19:19ت م0261