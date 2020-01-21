الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض اليوم، وزير الشباب والرياضة في جمهورية جيبوتي حسن محمد كامل, والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في الجانب الرياضي، تهدف إلى تبادل الخبرات الرياضية بين الطرفين وتنميتها في جميع الجوانب، لما فيه مصلحة رياضيي وشباب البلدين.حضر اللقاء معالي مساعد رئيس مجلس الإدارة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الهيئة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وسفير جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين سعيد بامخرمة.// انتهى //19:37ت م0263