الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأضاف لاعبو المنتخب السعودي للمبارزة للشباب ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتان) في ثالث أيام البطولة العربية للناشئين والشباب للمبارزة المقامة حالياً في مملكة البحرين.وحقق حسين الطويل الميدالية الفضية لسلاح الإبيه للشباب، فيما حصل نواف الخالدي و عمر العكاس على ميداليتين برونزيتين، ليرتفع بذلك رصيد المنتخب السعودي إلى ١١ ميدالية (٣ ذهبيات وفضيتان و٦ برونزيات).وسيخوض المنتخب السعودي (رجال وسيدات) غداً، منافسات (الفرق) لسلاحي الابيه والشيش، إذ يمثل منتخب السيدات ندى عابد وفوزية الدوسري وشيخه الدوسري، فيما يمثل الأخضر السعودي (بنين) عمر العكاس وحسين الطويل ونواف الخالدي وعبدالكريم الحليفي.// انتهى //19:43ت م0267