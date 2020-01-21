ظهران الجنوب 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية الـ61 من دورته الثالثة في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي, وحضور أعضاء المجلس.وتضمن جدول الاعمال مناقشة واقرار خطة المجلس للعامين القادمين ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي 1441 - 1442هـ .وأوضح الوادعي أن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم وأثناء الجولات على الأحياء والقرى والأخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة.وأشار إلى أن المجلس أصدر قرار بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم وبأسعار مناسبة لترغيب المستثمرين في تشغيل جميع أقسامه, لافتاً الانتباه إلى أن هناك مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية لإقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة بهدف المحافظة عليه من الانقراض وبالتالي تشجيع الأهالي في استزراعه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.// انتهى //19:43ت م0268