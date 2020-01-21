بريدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساختتمت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية مشاركتها في مهرجان ربيع بريدة 41، حيث يحوي ركن الجمعية برامج ثقافية بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم صاحبها حملات للتبرع بالدم، وفحص نسبة وفصيلة الدم ، حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم من الرجال والنساء ٣١٧ متبرعاً ومتبرعة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي حمود البطي أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن خطة الجمعية للتواجد دائماً في المناسبات والفعاليات المقامة بالمنطقة، وذلك لتفعيل الجانب التوعوي للجمعية عبر ركن توعوي وتثقيفي لأفراد المجتمع، وإقامة حملات للتبرع بالدم لدعم بنوك الدم في مستشفيات المنطقة.وبين البطي أنه جرى فحص ٤٦٧ متقدماً لعملية التبرع بالدم تبرع منهم ٢٧٦ متبرعاً بالدم من الرجال و ٤١ متبرعة بالدم من النساء بعد اجتياز الفحص الطبي، لافتاً الانتباه إلى أن الفحص شمل نسبة الهيموجلوبين في الدم وفصيلة الدم وجرى فحص ٢٦٧٩ متقدماً، بالإضافة إلى فحص ١٨١ متقدماً للفحص الشامل، وجرى اكتشاف عدد من حالات فقر الدم.// انتهى //19:45ت م0270