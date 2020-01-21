دافوس 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله وزير الخارجية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD السيد آنجيل جوريا.وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.// انتهى //20:03ت م0274