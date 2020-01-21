صنعاء 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساستهدفت مدفعية الجيش اليمني اليوم تجمعات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمال مديرية نهم شرق صنعاء، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله : إن المدفعية قصفت آليات عسكرية تابعة للميليشيات كانت تحمل تعزيزات بشرية شمال سلسلة جبال جرشب التابعة لمديرية نهم، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن تدمير تلك التعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.وأكد المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف المليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية، لافتاً الانتباه إلى أن المعارك مازالت مستمرة حتى الآن وسط تقدّم ثابت للجيش الوطني اليمني، وارتباك في صفوف المليشيات الحوثية إثر الضربات القوية والمباغتة .// انتهى //20:51ت م0277