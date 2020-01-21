إسلام أباد 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه اليوم بنائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز التي تزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الداخلية في إسلام أباد التعاون الثنائي بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية.وأطلع وزير الداخلية الباكستاني المسؤولة الأمريكية على الإجراءات التي اتخذتها باكستان لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".من جانبها أشادت المسؤولة الأمريكية بالتعاون الذي قدمته باكستان مع مجموعة العمل المالي الدولية، موضحة أن الحكومة الباكستانية أظهرت آداءً رائعاً في هذا الصدد.// انتهى //20:52ت م0278