حائل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسزار وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ مساء اليوم متحف حائل الإقليمي ، حيث كان في استقباله مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول ومسؤولو الهيئة .وتجوّل آل الشيخ في قاعة العرض المتحفي المؤقت واستمع لشرح من منسوبي المتحف مبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات أثرية قيمة، مشيداً بما تمتلكه المنطقة من عمق تاريخي وحضاري يعود إلى عصور قديمة على مر الزمان، والتي تدل على ذلك الشواهد والمواقع الأثرية بالمنطقة.ثم قام وكيل إمارة منطقة حائل بتسليم رخص الإرشاد السياحي لعدد 10 مرشدين سياحيين الذين اجتازوا برنامج مهارات الإرشاد السياحي المعتمد من الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي (WFTGA)، والذي سيزيد من أعداد المرشدين السياحيين بمنطقة حائل وتجاوز عددهم حالياً 25 مرشداً سياحياً مرخصاً، حيث عملت الهيئة على توفير عدد من المرشدين السياحيين لتغطية حاجة المنطقة من الزوار والبرامج السياحية والرحلات.كما أُصدر ترخيص لأول سيدتين بنشاط الإرشاد السياحي بمنطقة حائل.وفي نهاية اللقاء شكر آل الشيخ مسؤولي هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل لما قدموه من جهد لإبراز آثار وتراث منطقة حائل وتعريف الزوار بتاريخ المنطقة، وتعزيز دور قطاع السياحة ومساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية.// انتهى //20:56ت م0279