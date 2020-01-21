بانكوك 26 جمادى الأولى 1441 الموافق 21 يناير 2020 م واساختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم استعداداته لمباراة منتخب أوزبكستان التي تقام غداً ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأجرى الأخضر حصة تدريبة على الملعب الرديف لملعب "تاماسات"تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين تمارين ترفيهية.من ناحية أخرى عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا تنسيقيًا نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما اُعْتُمدَ الطقم الأخضر للقاء المنتخب الوطني غدًا.//انتهى //20:57ت م0281