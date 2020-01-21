الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسبحث رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم مع رئيسة دائرة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات تطورات الأوضاع باليمن والمنطقة.وأشار رئيس البرلمان اليمني خلال اللقاء إلى الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي كان آخرها الاعتداء الآثم على مسجد بمحافظة مأرب اليمني, الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وعشرات الجرحى.وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي وتعثر تنفيذ اتفاق إستكهولم وما يتطلب القيام به خلال المرحلة القادمة للوصول لاتفاق شامل يعمل على إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، مستعرضاً في ذات الصدد سير تنفيذ "اتفاق الرياض", مضيفًا " الأشقاء في المملكة العربية السعودية يبذلون جهوداً كبيرة لتنفيذ الاتفاق".من جهتها، أكدت المسؤولة البريطانية على ضرورة الإسراع في تنفيذ "اتفاق الرياض"، مجددةً وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني.وأوضحت هيلين وينترتون أن بلادها تبذل جهوداً كبيرة وتضع اليمن محل اهتمامها من أجل رفع معاناة الشعب اليمني والتوصل إلى حل شامل.// انتهى //20:57ت م0282