رياضي / القاهرة تستضيف حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022م
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
القاهرة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
استضافت القاهرة مساء اليوم حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإجراء قرعة المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022م، بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد وعدد من نجوم كرة القدم الإفريقية القدامى، ورؤساء اتحادات الكرة في الدول المشاركة بالتصفيات.
وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية وأخرى متوازنة، وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي
المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية
المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا
المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي
المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا
المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا
المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا
المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو برازافيل- ناميبيا - توجو
المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان
المجموعات العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا
ويشارك في المرحلة الثانية من التصفيات القارية، 40 منتخبًا، حيث يتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات، متصدر ترتيب كل مجموعة، وتتنافس المنتخبات العشرة المتأهلة، بنظام مباريات الذهاب والإياب، ليترشح في النهاية خمسة منتخبات فقط من إفريقيا إلى نهائيات مونديال 2022م.
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