القاهرة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساستضافت القاهرة مساء اليوم حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإجراء قرعة المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022م، بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد وعدد من نجوم كرة القدم الإفريقية القدامى، ورؤساء اتحادات الكرة في الدول المشاركة بالتصفيات.وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية وأخرى متوازنة، وجاءت المجموعات كالتالي:المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتيالمجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائيةالمجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيرياالمجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاويالمجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - روانداالمجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولاالمجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبياالمجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو برازافيل- ناميبيا - توجوالمجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودانالمجموعات العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانياويشارك في المرحلة الثانية من التصفيات القارية، 40 منتخبًا، حيث يتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات، متصدر ترتيب كل مجموعة، وتتنافس المنتخبات العشرة المتأهلة، بنظام مباريات الذهاب والإياب، ليترشح في النهاية خمسة منتخبات فقط من إفريقيا إلى نهائيات مونديال 2022م.// انتهى //21:34ت م0287