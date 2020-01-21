سياسي / رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان والسفير الفرنسي
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
بيروت 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة.
كما التقى الرئيس الحريري بالسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وبحث معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
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21:34ت م
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