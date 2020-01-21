بيروت 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة.كما التقى الرئيس الحريري بالسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وبحث معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.// انتهى //21:34ت م0288