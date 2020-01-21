الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسحصد مدرب نادي الرائد الألباني بيسنيك هاسي جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأفضل مدرب لشهر ديسمبر الماضي، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب للتونسي سعد بقير لاعب خط الوسط لنادي أبها، أما الجزائري رايس أمبولحي حارس مرمى الاتفاق فقد حصل على جائزة أفضل حارس.ووفقاً للجنة الفنية بالرابطة فإن هاسيك استحق جائزة أفضل مدرب، نظير تمكنه من الصعود بفريقه من المركز الـ 13 إلى المركز السادس خلال الجولات (9، 10، 11، 12، 13)، بعد أن حصد العلامة الكاملة في المواجهات الخمس.فيما جاء اختيار اللاعب سعد بقير لجائزة أفضل لاعب، والجزائري رايس أمبولحي حارس مرمى الاتفاق لجائزة أفضل حارس، نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي أعلنت عنها اللجنة الفنية في وقت سابق.وكانت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في وقت سابق عن دمج لقاءات شهر نوفمبر مع لقاءات شهر ديسمبر، في جوائز الرابطة الشهرية، بسبب تغيير جدولة الجولات الـ 11 – 15 والتي أعلنت عنها لجنة المسابقات بالرابطة في الـ 28 من نوفمبر الماضي.يذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.// انتهى //21:36ت م0289