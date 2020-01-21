جدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض .وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم ،ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة ، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه .// للصحف فقط // // انتهى //21:36ت م0290