عام / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها // للصحف فقط //
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
جدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض .
وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم ،ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة ، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه .
// للصحف فقط // // انتهى //
21:36ت م
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