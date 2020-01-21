لندن 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في لندن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.وبُحث خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.// انتهى //22:44ت م0297