نواكشوط 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسبدأت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات مؤتمر دولي للعلماء الأفارقة تحت عنوان "دور الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال" بمشاركة عدد من كبار العلماء بالقارة الإفريقية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى بلورة خطة عمل إستراتيجية لعلماء القارة من أجل التصدي للتطرف والعنف والتحريض على الاقتتال تحت مظلة الدين.ويبحث العلماء والمفكرون والباحثون في المؤتمر أشكال خطاب اللا تسامح والتطرف لتشكيل المقاربات الناجحة من خلال أربعة منها تحدي التطرف والحاجة إلى السلم، وإفريقيا: تحديات ومقاربات السلم المجتمعي.// انتهى //22:45ت م0298