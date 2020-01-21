باماكو 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي عن عمليات جديدة بمنطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو خلال الأسابيع القادمة.وقالت بارلي في تصريح صحفي - بعد إجرائها ونظرائها من البرتغال والسويد وإستونيا - محادثات مع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا بالعاصمة باماكو " إن عدم الاستقرار الذي يسود الساحل اليوم، هو عدم استقرار لنا جميعًا نحن الأوروبيين"، مؤكدة على استمرار فرنسا في مواجهة الإرهاب بالمنطقة.وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية قد زارت تشاد قبل مالي، وأجرت مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي كما زارت قوة "بارخان" بالعاصمة نجامينا.// انتهى //22:54ت م0300