الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسفقد فريقا الهلال والنصر فرصة المنافسة على لقب بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض ، عقب خسارة النصر من نظيره ريد ستار الصربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية ، وخسارة الهلال من فيتورول كونستانتا الروماني بضربات الترجيح 4 - 1 ضمن مباريات المجموعة الأولى بعد التعادل في الأشواط الأصلية 1/1.وتصدر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فرق المجموعة الثانية برصيد (5) نقاط عقب فوزه على نظيره جينك البلجيكي بضربات الترجيح 4 - 1 ، وحل الفريق البلجيكي ثانيًا برصيد (4) نقاط، ثم ريد ستار الصربي (4) نقاط، وأخيرًا النصر بدون أي نقاط.وفي المجموعة الأولى تصدر سبورتينج لشبونة البرتغالي فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي بنتيجة 3 / 0 ، ليتذيل الفريق الروسي ترتيب المجموعة الأولى بدون أي نقاط، فيما حل فيتورول كونستانتا الروماني ثانيًا برصيد (5) نقاط، والهلال ثالثًا بنقطة واحدة.من جهته تقام غداً ورش عمل اليوم الثاني ضمن البطولة بمقر المعهد، سيكون عنوان الورشة الأولى "منهجية نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في التدريب والتحضير للمباريات"، والثانية "منهجية نادي فيترول كوستانتا في صناعة الأبطال"، والثالثة "منهجية نادي أتليتيكو مدريد في العمل الإداري والفني للفئات السنية" ، يقدمها الفريق الفني لكل نادي مشارك، يسعى من خلالها معهد إعداد القادة للإثراء المعرفي الفني.// انتهى//22:57ت م0301