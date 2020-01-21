بروكسل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم، عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن.وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.// انتهى //23:03ت م0302