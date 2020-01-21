سكاكا 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم المشاريع والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين يرافقة وكلاء الأمين وعدد من المسؤولين في الأمانة بجولة ميدانية.وبدأ أمين منطقة الجوف الجولة بمتابعة ورصد أعمال التشوه البصري بكافة أوجهه، مشدداً على معالجة مظاهر التلوث البصري لما لها أولوية قصوى بتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي التي تؤكد على أهمية العمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية حسب الجدول الزمني لذلك.ووقف المهندس الشرعان على أسواق الخضار واللحوم المركزية وتابع سير العمل فيها، موجهاً بتأهيل أرصفة سوق الخضار بالكامل وتحسين واجهات المحلات التجارية .كما وقف على نزع ملكية العقارات بشارع الأمير سلطان السديري بطول كيلو ونص وحتى طريق الملك فيصل موجهاً بسرعة تنفيذ فتح الشارع وإزالة العوائق المعترضة للتنظيم .وخلال الجولة وقف على سوق الإبل الجديد لمتابعة سير الأعمال فيه والتأكيد على أهمية سرعة الإنجاز حسب الخطة الزمنية المقررة.وأكد خلال الجولة على إزالة مخلفات الحفريات ومعالجة حفر الشوارع أولاً بأول، ومراقبة مرتكبي المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واستكمال تشجير وتجميل الميادين وزراعتها بالزهور المناسبة، كما وقف على طريق شارع العرب ووجه بإعداد التصاميم اللازمة لتطوير وتحسين الطريق واستكمال المواقف والحديقة المجاورة لتكون ضمن أعمال التأهيل، كما وقف أمين المنطقة والمسؤولون بالأمانة على استعدادات الموقع المحيط بفعاليات مهرجان الزيتون وتوفير المزيد من مواقف السيارات.وفي ختام الجولة شدد الشرعان على الوكلاء ومسؤولي الأمانة على مواصلة الجهود والأعمال والانتهاء منها حسب الوقت المحدد، وبجودة عالية لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.وأكد المهندس الشرعان حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعة سير العمل وتذليل العوائق كافة خدمة للوطن والمواطن.// انتهى //23:05ت م0303