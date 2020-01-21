عام / شرطة الشرقية توقف مواطناً أطلق النار على مركبة عائلية بالظهران // للصحف فقط //
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
الدمام 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران ، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية .
وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.
// للصحف فقط // //انتهى//
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