بروكسل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس‏‎‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي السيد ديفيد ماكلستر.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.// انتهى //23:06ت م0305