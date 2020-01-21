رياضي / المنتخب السعودي لكرة اليد يلتقي نظيره البحريني بعد غد في ختام الدور الرئيس للبطولة الآسيوية
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد خسارته الثانية في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة المقامة بالكويت والمؤهلة لكأس العالم بمصر 2021 ، من نظيره الإماراتي بنتيجة ( 20 – 23 ) في المباراة التي جمعتهما اليوم على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات ، ضمن مباريات الدور الرئيس للبطولة.
حاول المنتخب السعودي خلال مجريات الشوط الأول للتقدم ولكن استطاع المنتخب الإماراتي من إنهاء الشوط بنتيجة ( 10 – 14 )، وحاول الأخضر التعديل والتقدم في الشوط الثاني ، إلا أن قوة المنتخب الإماراتي أنهت المباراة بنتيجة (20 – 23).
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في الدور الرئيس من البطولة بعد غد الخميس عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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