الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد خسارته الثانية في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة المقامة بالكويت والمؤهلة لكأس العالم بمصر 2021 ، من نظيره الإماراتي بنتيجة ( 20 – 23 ) في المباراة التي جمعتهما اليوم على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات ، ضمن مباريات الدور الرئيس للبطولة.حاول المنتخب السعودي خلال مجريات الشوط الأول للتقدم ولكن استطاع المنتخب الإماراتي من إنهاء الشوط بنتيجة ( 10 – 14 )، وحاول الأخضر التعديل والتقدم في الشوط الثاني ، إلا أن قوة المنتخب الإماراتي أنهت المباراة بنتيجة (20 – 23).ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في الدور الرئيس من البطولة بعد غد الخميس عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.// انتهى//23:53ت م0310