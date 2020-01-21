عام / الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية بسبب التقلبات الجوية
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
عرعر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة .
ودعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة ، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الثلوج وبرودة الطقس ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات ، والتدفئة اللازمة خصوصاً للأطفال وكبار السن.
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23:54ت م
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