عرعر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسرفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة .ودعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة ، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الثلوج وبرودة الطقس ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات ، والتدفئة اللازمة خصوصاً للأطفال وكبار السن.// انتهى //23:54ت م0311