الرباط 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأقامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" اليوم في مقرها بالرباط، لقاءً ثقافيًا حول " مستقبل الإعلام: من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية"، وتستضيف من خلالها قادة الفكر من داخل العالم الإسلامي وخارجه لطرح أبرز القضايا الفكرية والثقافية الراهنة، بحضور رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية الأستاذ خالد المالك.وأوضح المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك أنه أضحى إعادة هيكلة التعاقدات مع القراء، لأن الإعلام التقليدي لم يعد يساير التطورات الحاصلة، وأصبح الإعلام الإلكتروني يتمتع بالسرعة في تدفق الأخبار مما أثر على الإعلام التقليدي.من جانبه، تطرق رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية الأستاذ خالد المالك إلى التطورات التي شهدتها الصحافة، وانتقالها من الصحافة الورقة إلى الصحافة الإلكترونية، التي أصبحت تقوم بكل ما يقوم به الإعلام المكتوب والإذاعي والتلفزيوني والمباشر، مضيفًا " إننا اليوم أمام حالة متفردة لصناعة المحتوى بطريقة تجمع المكتوب والمسموع والمرئي والمباشر، وأصبحت جل الأخبار في المتناول، بل وحتى الشخصيات العالمية المؤثرة أصبحت تبث الأخبار المتعلقة بها والتي تأخذها وسائل الإعلام الأخرى لنشرها".وأشار رئيس تحرير صحيفة الجزيرة إلى أن هذه الصيغة الجديدة للإعلام عبر الإنترنت تتيح السرعة والتتبع المباشر للأحداث، حتى أصبحت التقنية تحدد المسار وإن ماتت وسائل الإعلام الأخرى، فهو موت للأدوات وليس للمحتوى أو المهنة.// انتهى //01:34ت م0313