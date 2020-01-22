عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/5/27 هـ الموافق 2020/01/22 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد
فيصل بن بندر يطلع على استعدادات تنظيم «منشآت» لملتقى «بيبان الرياض»
فيصل بن بندر يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي
نائب أمير الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقة
فيصل بن مشعل: «فتبينوا».. منهج رباني فعال لعلاج إشاعات أعداء المملكة
الشيخ العيسى يرأس وفداً إسلامياً يزور عدداً من مواقع الإبادة الجماعية في البوسنة وبولندا
الإصلاحات المرتبطة بالمرأة وفق رؤية 2030 عززت تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً
خمسة آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة «سبل»
عقد الاجتماع التحضيري لمكافحة جرائم التهريب بدول التعاون الخليجي
فيصل بن فرحان يلتقي الممثل الخاص لأمين الأمم المتحدة في العراق
المملكة تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استعادة دوره في تعزيز الأمن
«مسام» ينتزع 1,286 لغماً في اليمن خلال أسبوع
تشكيل حكومة جديدة في لبنان
المبعوث الأممي يعارض إرسال قوات حفظ سلام لليبيا
الحراك العراقي يواصل التصعيد «حتى تحقيق المطالب»
أجواء تفاؤل تحيط مفاوضات السلام السودانية
روسيا تنفرد بقصف حلب
السجن 13 عاماً لرئيس الإنتربول السابق
إيران تطلب مساعدة أميركية - فرنسية لتفريغ الصندوقين الأسودين
"صاروخان" أسقطا الطائرة الأوكرانية
// يتبع //
06:01ت م
0003