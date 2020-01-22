الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمدفيصل بن بندر يطلع على استعدادات تنظيم «منشآت» لملتقى «بيبان الرياض»فيصل بن بندر يفتتح منتدى الرياض الاقتصادينائب أمير الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقةفيصل بن مشعل: «فتبينوا».. منهج رباني فعال لعلاج إشاعات أعداء المملكةالشيخ العيسى يرأس وفداً إسلامياً يزور عدداً من مواقع الإبادة الجماعية في البوسنة وبولنداالإصلاحات المرتبطة بالمرأة وفق رؤية 2030 عززت تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياًخمسة آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة «سبل»عقد الاجتماع التحضيري لمكافحة جرائم التهريب بدول التعاون الخليجيفيصل بن فرحان يلتقي الممثل الخاص لأمين الأمم المتحدة في العراقالمملكة تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استعادة دوره في تعزيز الأمن«مسام» ينتزع 1,286 لغماً في اليمن خلال أسبوعتشكيل حكومة جديدة في لبنانالمبعوث الأممي يعارض إرسال قوات حفظ سلام لليبياالحراك العراقي يواصل التصعيد «حتى تحقيق المطالب»أجواء تفاؤل تحيط مفاوضات السلام السودانيةروسيا تنفرد بقصف حلبالسجن 13 عاماً لرئيس الإنتربول السابقإيران تطلب مساعدة أميركية - فرنسية لتفريغ الصندوقين الأسودين"صاروخان" أسقطا الطائرة الأوكرانية// يتبع //06:01ت م0003