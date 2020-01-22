وقالت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سيادة قبرص.. والالتزام بالسلم الدولي ) : تجديد مجلس الـوزراء في جلسته المعتادة يوم أمس مبدأ الالـتزام بالقرارات الأممية المرعية لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين عطفا على المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط تحقيقا لسيادة قبرص على أراضيها وإبعادها عن التوتر والأزمات، هذا التأكيد يبسط بجلاء أمام دول العالم دون استثناء حرص المملكة الشديد على رأب الصدع ونزع فتائل الخلافات في أي جزء من أجزاء المعمورة، للوصول إلى أفضل السبل المؤدية إلى الأمن والسلم الدوليين، والنأي بكافة الدول عن الانغماس في بؤر التوتر والحروب.وأوضحت : وتلك سياسة صائبة وحكيمة وضعها مؤسس الكيان السعودي الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- وسار علـى نهجها أشبالـه الميامين من بعده، حتى العهد الزاهر الحاضر الميمون تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله-، وهي سياسة أشاد بها زعماء وقادة دول العالم بحكم أنها تمثل الطريقة المثلى لفض النزاعات والوصول إلى نزع فتائل الخلافات؛ تجنبا لاندلاع الحروب التي لا تحمد عقباها بين الأطراف ذات الرؤى السياسية المختلفة حول العديد من المشكلات العالقة.وبالـعودة إلـى تفاصيل الحروب الـتي قامت بين كثير من الـدول لـعدم اتفاقها وتجاهلها لتحكيم لغة العقل وضبط النفس،وأضافت : يتضح حجم الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلـكات الـتي كان بالإمكان تجنبها لـو لجأت كافة الأطراف المتنازعة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بتلك النزاعات، ورضخت لتطبيق حرفيتها بدلا من صب الـزيوت على الـنيران وتأجيج الأزمات والخلافات التي تفضي في معظم الأحوال والحالات إلى نشوب الحروب، الـتي تأتي علـى الأخضر والـيابس بين الـدول المتنازعة وتؤدي إلى تعطيل حركة التنمية فوق أراضيها.وختمت : الشعوب عادة هي الخاسرة الأولى والأخيرة من نشوب النزاعات والخلافات بين كثير من دول العالم، وليس هناك ما يدعو لاندلاع موجات الحروب بين الـدول المتنازعة لـتمرير أغراض ومطامع غير متوافقة مع مصالـح شعوب العالم العليا، وهو تمرير يتناقض تمام التناقض مع الـقرارات والمواثيق والأعراف الـدولـية الـتي تضرب بها بعض الـدول عرض الحائط، ولا تقيم لها وزنا، ومن نتائج هذه التصرفات الخاطئة قيام الحروب والمواجهات الـعسكرية الـتي قد لا تبقي ولا تذر، وتدفع ضرائبها الشعوب من استقرارها وأمنها وسيادة أراضيها.// يتبع //06:02ت م0005