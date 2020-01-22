طرابلس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع كل من رئيس النواب المجتمعين في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير المالية، وبحثه الوضعين الاقتصادي والمالي، كما تم بحث متابعة خطط إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين.وأشارت إلى لقاء القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية خاصة بعد عقد مؤتمر برلين، وتطرق الجانبان إلى حرب القوات المسلحة على الإرهاب ودورها في تحرير عدد من المدن.ونقلت إعراب السفارة الأمريكية عن قلقها العميق جراء إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، محذرة من أن ذلك قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا ويتسبب في مزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي.وتطرقت إلى تعديل الاتحاد الأوروبي مهام عملية صوفيا البحرية التي كانت معنية بمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، للعمل على مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على إعراب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة عن معارضته إرسال قوات دولية لحفظ السلام في ليبيا، موضحا أنه لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية.// انتهى //07:43ت م0012