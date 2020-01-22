الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنفذت صحة جازان العام الماضي حزمة من البرامج التدريبية التي تم إعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 2760 ساعة تعليم طبي مستمر بزيادة قدرها 200% ، مقارنةً بالعام 2018م.وأبانت أن عدد المستفيدين من برامج الإدارة التدريبية والتطويرية تخطى حاجز الــ 10000 مستفيد من الجنسين من مختلف الفئات الصحية، كما تم خلال عام 2019م رفع سقف عدد الساعات التعليمية من 15 ساعة إلى 30 ساعة تعليمية للبرنامج التدريبي وشملت بذلك جميع فئات الممارسين الصحيين.// انتهى //08:26ت م0013