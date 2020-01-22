جيزان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والحرث، والدار بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:27ت م0014