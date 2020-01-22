المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //08:38ت م0016