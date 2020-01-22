نجران 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات ميدانية على نشاط بيع قطع الغيار، للتأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف بالنشاط.وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن الزيارات الميدانية شملت 40 محلاً لبيع قطع الغيار، وحصرت 65 موظفاً سعودياً يعملون فيها، و 13 وافداً من جنسيات مختلفة، فيما ضبطت 3 مخالفات لنظام العمل لوافدين، مبيناً أن اللجنة حصرت أكثر من 17 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بموظفين سعوديين، وقد بلغت نسبة التوطين في النشاط 83%.// انتهى //09:47ت م0019