المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة غداً, ملتقى "الثقافة القانونية"، بمشاركة مختصين وأكاديميين في مجال القانون, وذلك في المركز الثقافي بالمدينة المنورة.ويناقش الملتقى على مدى يومين عدة محاور تشمل اختصاصات المحاكم, والأحوال الشخصية, والجرائم المعلوماتية, والذوق العام, وحقوق الطفل, والاستشارات القانونية, ويأتي ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".// انتهى //09:52ت م0020