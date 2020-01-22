الخرطوم 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستحدثت الصحف السودانية الصادرة اليوم عن سيطرة الجيش اليمني على سلسلة جبلية ومرتفعات إستراتيجية في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، فيما تواصلت المواجهات المسلحة بين الجيش وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية الغيل في محافظة الجوف.وأشارت إلى اتفاق الجزائر وفرنسا على تنسيق جهودها في ما يتعلق بالأزمة الليبية، سعيًا إلى الوصول لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.واخبرت صحف الأربعاء عن مقتل 23 مدنيًا سوريًا في غارات روسية على شمال غربي البلاد حيث تضيق الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للمسلحين وفصائل مسلحة في البلاد.ولفتت الانتباه إلى رصد تقرير آثارًا كارثية لحصار إسرائيل المشدد لقطاع غزة الذي يدخل عامه الـ 15 ، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر في القطاع بلغت نحو 54 في المئة.ونشرت إعلان التلفزيون الرسمي في الصين ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 308 حالات.// انتهى //09:52ت م0021