الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأسهمت بفضل الله الطواقم الصحية في عيادات مكافحة التدخين الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية بصحة عسير من تمكين 841 مدخناً من الإقلاع عن التدخين من أصل 1279 تم تسجيلهم في برنامج عيادات مكافحة التدخين بالمرافق الصحية خلال عام 2019 م .وأبانت صحة عسير أن العيادة المتنقلة قامت بزيارة عدة منشآت حكومية وأسهمت ولله الحمد في تسجيل 33 مراجعا وإقلاع 7 أشخاص عن التدخين.// انتهى //10:07ت م0025