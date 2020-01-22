الباحة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة الأحد القادم, خدماتها للرجال والنساء لمدة أسبوع في محافظة القرى بمنطقة الباحة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.كما تقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //10:12ت م0027