بيشة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسقدم مستشفى الملك عبدالله في بيشة خدماته الطبية خلال العام الماضي 2019م لـ "125578" مراجعاً في أقسام الطوارئ، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية "156824" مراجعاً.وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت "5023" عملية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد "3074" عملية، كما استفاد "18414" مراجعاً من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي، وتم إجراء أكثر من "228348" فحصاً مخبرياً خلال العام الماضي، وتم عمل "81083" إجراءً إشعاعياً شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد على تشخيص الحالات، كما تم صرف 259519 وصفة علاجية خلال الفترة نفسها، فيما أجريت أكثر من "9508" جلسات غسيل كلوي في مركز الكلى، وزار مركز الغدد الصماء والسكري "12182" مراجعاً، وقدم قسم الرعاية المنزلية خدماته لـ "3042" مريضاً في منازلهم خلال العام الماضي.يذكر أن مستشفى الملك عبدالله تبلغ سعته السريرية "356" سريراً، ويعد مرجعياً لـ "7" مستشفيات تابعة لصحة بيشة و "72" مركزاً صحياً موزعة على "4" محافظات وهي بيشة - بلقرن - تثليث.// انتهى //10:18ت م0028