ينبع 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنفذ فريق العمل بإدارة المشاريع بالهيئة الملكية بينبع ممثلاً في قسم الهندسة القيمية خلال شهر يناير ورشتي دراسة هندسة قيمية للمشروعين ( توسعة قصر دار المرجان، وجسري المشاة لربط الممشى الرياضي على طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل )، بتكلفة تجاوزت 74 مليون ريال.كما نفذ قسم دراسات الهندسة القيمية بينبع ورشة دراسة هندسة قيمية لمشروع (سكن كادر التمريض بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة) بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، حيث ستساهم هذه الدراسات في تحسين ورفع مستوى الجودة، إضافةً إلى تبادل الخبرات بين أعضاء الفريق المشارك، وذلك من منطلق حرص الهيئة الملكية على تحقيق مبادرات الرؤية في رفع كفاءة الانفاق وتحسين الحياة النوعية.// انتهى //11:25ت م0043